Direction la Serie A pour Victor Osimhen et jackpot pour Charleroi

Si tout se passe comme prévu, les caisses du Sporting Charleroi vont être bien renflouées. Victor Osimhen serait en route pour le Napoli et cela peut rapporter plus de dix millions aux Carolos.

Osimhen est la poule aux oeufs d'or de Charleroi ces dernières années. Mehdi Bayat l'a arraché pour 3,5 millions d'euros et après un an, il lui a vendu 14 millions avec primes à Lille, en France. Désormais, une saison plus tard, Charleroi s'apprête à gagner encore plus grâce à son transfert.

En effet, selon le Nieuwsblad, Osimhen serait en route, avec ses agents, pour le Napoli afin de signer un contrat. Un transfert qui rapporterait gros pour le LOSC mais également pour Charleroi, qui pourrait toucher entre 10 et 12 millions dans cette affaire.