L'UEFA ne pense pas à un plan B pour le Final 8 de la Ligue des Champions

La Ligue des Champions devrait se tenir à Lisbonne dans le courant du mois d'août mais l'épidémie de Coronavirus est toujours bien présente au Portugal.

D'après L'Equipe, l'UEFA n'a pas imaginé de plan B pour l'organisation du Final 8 de la Ligue des Champions. La ville de Lisbonne, où cette phase finale aura lieu, a été infectée par l'épidémie de Coronavirus. Ces derniers jours, le nombre de cas a augmenté.

L'UEFA assure suivre l'évolution de la situation. "Nous sommes tout le temps en contact avec la Fédération Portugaise de Football et les autorités locales. Nous espérons que tout rentrera dans l'ordre et qu'il sera possible d'y organiser ce tournoi. Pour le moment, il n'y a aucune raison de penser à un plan B. Nous surveillons la situation chaque jour", peut-on lire sur le site de l'Equipe.

La Ligue des Champions se jouera cette année dans un format inédit. Premièrement, les rencontres des huitièmes de finale seront jouées. Ensuite, le reste de la compétition sera disputée à partir du 12 aout dans un Final 8 dans une seule ville. Les quarts de finale se joueront du 12 au 15 août, les demi-finales le 18 et le 19 et la finale le 23. Toutes les rencontres se joueront en une manche.