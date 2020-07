Un derby pour se rapprocher du titre

Le Real peut asseoir un peu plus sa domination sur la Liga ce jeudi soir. Et assommer encore un peu plus fort le rival du FC Barcelone.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Real Madrid - Getafe en live sur Walfoot.be à partir de 22:00.