🎥 Lampard et Ancelotti veulent une amélioration de la VAR

La VAR a encore fait parler d'elle en Angleterre après l'annulation du but d'Harry Kane à cause d'une faute de main de Lucas Moura assez controversée.

L'arrivée de la VAR dans le football était censée simplifier la tâche des arbitres et éviter les controverses mais la VAR fait toujours bien débat dans certaines situations. Comme ce jeudi avec le but d'Harry Kane annulé lors de la rencontre entre Sheffield et Tottenham suite à une faute de main de Lucas Moura lors de l'action, faute de main assez difficile à siffler.

Le VAR en @premierleague a encore frappé 😱😡 @LucasMoura7 et Mourinho n'en reviennent pas, nous non plus... Et vous, quel est votre avis sur ce but annulé ? #voosport pic.twitter.com/J8ZQnZm77g — VOOsport (@VOOsport) July 2, 2020

Après cette décision arbitrale, l'entraîneur de Chelsea, Franck Lampard, a appelé à "une grande réflexion" autour du sujet de la VAR. "La VAR a amélioré les choses dans certaines situations mais il est encore possible de la perfectionner. Une grande réunion avec les entraîneurs, les joueurs mais aussi les arbitres pourraient permettre de perfectionner l'outil", a-t-il déclaré.

Même son de cloche pour Carlo Ancelotti (Everton) qui s'est exprimé sur le but annulé de Kane : "C'était une décision très compliquée à prendre. Dans le futur, il serait peut-être possible de changer ce type de règles mais pour l'instant cela n'est pas possible", a-t-il conclu.