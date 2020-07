🎥 Premier League : Burnley et Sheffield United se sont neutralisés

Les deux équipes surprises de Premier League et de première moitié de tableau, respectivement 10e et 8e avant le coup d'envoi, sont toujours en course pour une place en Coupe d'Europe.

Burnley sortait d’une victoire à Crystal Palace (0-1) alors que Sheffield United avait pris la mesure de Tottenham (3-1) lors de la dernière journée. Mais il n'y aura pas eu de vainqueur ce dimanche après-midi à Turf Moor, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Les Clarets ont ouvert le score juste avant la mi-temps via Tarkowski bien servi par Jay Rodriguez (43e), 1-0. Mais les visiteurs égaliseront en fin de rencontre grâce à un but de John Egan (80e), 1-1. Sheffield United reste à la 8ème place tandis que Burnley passe à la 9ème place juste devant Tottenham. 1⃣ - 1⃣ #BURSHU

Pas de vainqueur dans ce duel pour la 8e place de @PremierLeague 🤷‍♂ pic.twitter.com/mTWlEuwwV2 — VOOsport (@VOOsport) July 5, 2020