Deux absents de marque pour le prochain match des Blues

Un casse-tête en vue pour Frank Lampard?

Engagés dans un combat acharné avec Manchester United et Wolverhampton pour la quatrième place de Premier League et un ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Chelsea sera privé de plusieurs atouts, mardi soir, contre Crystal Palace.

Touché aux ischios-jambiers, N'Golo Kanté ne sera pas de la partie contre les Eagles et sans doute pas non plus à Sheffield, samedi après-midi. "Il sera absent environ une semaine", a confirmé Frank Lampard en conférence de presse.

Une absence qui s'ajoute à celle de Mateo Kovacic, déjà absent contre Watford et qui, bien qu'il ait repris les entraînements ce lundi, ne sera pas encore apte à jouer mardi soir.