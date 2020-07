📷 Le maillot extérieur de Chelsea a été révélé

Chelsea a révélé son maillot extérieur, conçu par Nike, pour la saison 2020-2021 : un fond bleu ciel parsemé de chevrons couleur "Blue", avec un col en V, pour un résultat plutôt original et qui ne devrait pas laisser indifférent ...

Introducing our new @nikefootball 20/21 away kit. Inspired by a classic tailored aesthetic but filtered through a modern street lens and colour palette.



Available 30.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/BgcUKZMm5d