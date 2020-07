La police anglaise ouvre une enquête après un incident survenu devant le stade d'Everton

La police anglaise a ouvert une enquête afin de retrouver la personne ayant lancé une fusée rouge sur la statue de Dixie Dean qui est située à l'extérieur de Goodison Park, le stade d'Everton.

Le mémorial dressé en l'honneur du meilleur buteur de l'histoire des Toffees ne présente aucun dommage, mais le club a fait savoir qu'il aiderait la police de Merseyside dans ses investigations.

"Nous encourageons toute personne ayant des informations concernant cet incident décevant et irrespectueux à contacter la police de Merseyside", a expliqué Everton dans un communiqué.

🔵 | We are assisting Merseyside Police with enquiries in relation to a flare ignited on the Dixie Dean statue outside Goodison Park.