🎥 Serie A : But de Mertens et victoire du Napoli, mauvaise opération pour le Genoa

Dries Mertens a été décisif pour le Napoli, creusant son avance au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Le Genoa, de son cÎté, fait la mauvaise opération avec cette défaite.

Dries Mertens a ouvert le score pour le Napoli dans les arrêts de jeu de la première période ce mercredi soir, en déplacement au Genoa. Un 124e but pour Mertens sous les couleurs de Naples, le 8e cette saison en championnat ; en seconde période, le Genoa, en lutte pour son maintien, reviendra dans la rencontre (49e, Goldaniga).

Un but d'Hirving Lozano permettra cependant aux Partenopei de l'emporter (1-2, 66e) et de redépasser l'AC Milan et la Roma (qui joue ce soir) pour occuper la 5e place au classement. La 4e place reste hors de portée, l'Atalanta Bergame comptant 12 unités d'avance.

Dans le ventre mou, la Fiorentina et Cagliari, avec Nainggolan sur le terrain pendant 90 minutes, se quitteront sur un triste partage (0-0). Deux équipes peu concernées par la fin de saison ...

08/07/2020 19:30 Fiorentina - Cagliari 0-0 08/07/2020 19:30 Genoa - Napoli 1-2 08/07/2020 21:45 Torino - Brescia 0-1 08/07/2020 21:45 AS Roma - Parma 0-1 08/07/2020 21:45 Atalanta - Sampdoria 0-0 08/07/2020 21:45 Bologna - Sassuolo 0-0