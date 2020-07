Alex Czerniatynski salue le nouveau format de la Pro League, mais n'oublie pas les divisions inférieures : "Sauver les petits clubs"

À partir de la saison 2020-2021, un barrage se tiendra entre le 15e de D1A et le 2e de D1B. Un nouvelle mesure amplement saluée par l'ensemble des observateurs.

Ce mardi, l'Assemblée Générale a fait plaisir à ceux qui réclamaient plusieurs relégations et plusieurs promotions afin de garder une perméabilité entre la D1A et la D1B comme on peut en retrouver dans la plupart des grands championnats européens. À partir de 2020-2021, le second de D1B affrontera le 15e de D1A dans un barrage pour la montée. "Une amélioration du format", nous confie Alex Czerniatynski. "On retrouve une certaine normalité, enfin ! Regardez la Bundesliga et les autres championnats. Il n'y avait que chez nous que vous pouviez voir une équipe terminer à la première place et ne pas monter (Lierse en 2017 et Westerlo ou de Virton cette saison selon qu'on prend en compte ou non Virton-Beerschot, ndlr). Le premier doit monter, c'est chose faite dorénavant", explique l'ancien Diable Rouge.

"La compétition sera plus intéressante et palpitante. Le suspense sera au rendez-vous. Un pas en avant a été réalisé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire", constate le coach âgé de 59 ans qui évoque les divisions inférieures. "De nouvelles tranches horaires pour les matchs de D1A et D1B, une mauvaise nouvelle pour la Nationale 1, la D2 et D3 ACFF, et les autres séries. Les clubs de ces championnats ont besoin de leurs spectateurs pour survivre. Déjà que la saison va débuter à huis clos...Il faut trouver des compromis pour sauver les petits clubs", a conclu Alex Czerniatynski.