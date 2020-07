Direction la Serie A pour Adama Traoré?

L'impressionnant attaquant de Wolverhampton suscite les convoitises, et pas qu'en Premier League.

Adama Traoré semble de plus proche d'un départ de Wolverhampton et le coéquipier de Leander Dendoncker sait qu'il peut compter sur l'intérêt de Manchester United et de Manchester City.

Mais The Sun annonce qu'un troisième larron est entré dans la danse, et pas n'importe lequel: le probable futur champion d'Italie, la Juventus.

Les Bianconeri sont en effet à la recherche d'un ailier supplémentaire, Cuadrado étant sur le départ. Cette saison, en plus d'avoir soigné son imposante musculature, Traoré a disputé 32 rencontres de Premier League, marquant à 4 reprises et offrant 9 passes décisives à ses coéquipiers.