Serie A : l'Atalanta met la pression sur l'Inter Milan !

La victoire de l'Atalanta Bergame ce mercredi soir met la pression sur l'Inter Milan, qui perd temporairement sa place sur le podium.

L'Atalanta Bergame, sans Timothy Castagne au coup d'envoi (le Diable Rouge est monté à la 86e), avait l'opportunité de reprendre la troisième place de Serie A à l'Inter Milan en attendant le match de Romelu Lukaku et ses équipiers. C'est chose faite avec la victoire des Bergamotes face à la Sampdoria de Gênes (2-0), qui n'est pas encore totalement tirée d'affaire dans la course au maintien. L'Atalanta, de son côté, prend deux points d'avance sur l'Inter et reste à deux petites unités de la Lazio Rome.

Loin derrière l'Inter, l'AS Rome a cependant pu reprendre la 5e place au Napoli en s'imposant (2-1) face à Parme, 12e de Serie A. Le Torino, de son côté, a battu Brescia (3-1) qui semble plus condamné que jamais (7 points derrière le premier non-relégable).

08/07/2020 19:30 Fiorentina - Cagliari 0-0 08/07/2020 19:30 Genoa - Napoli 1-2 08/07/2020 21:45 Torino - Brescia 3-1 08/07/2020 21:45 AS Roma - Parma 2-1 08/07/2020 21:45 Atalanta - Sampdoria 2-0 08/07/2020 21:45 Bologna - Sassuolo 1-2