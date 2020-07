Manchester United s'impose facilement à Aston Villa

Les Red Devils se rapprochent tout doucement du top 4 synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Manchester United n'a laissé aucune chance à Aston Villa et s'est imposé sur le score de 0-3. Les hommes de Solskjaer sont en grande forme depuis la reprise du championnat avec un 13 sur 15 en championnat.

Bruno Fernandes a ouvert le score à la 27e de jeu sur penalty avant que la jeune pépite Mason Greenwood ne double la mise dans le temps additionnel du premier acte.

La deuxième période fut entièrement dominée par les Mancuniens et Pogba inscrivit le troisième et dernier but de la rencontre à la 58e minute d'une frappe enroulée à ras de sol.

Au classement, Man U est 5e et compte 58 points. Le club se rapproche à un point de Leicester qui est 4e.