Solskjaer voulait des buts, il a été exaucé

Il y a une semaine, Olé-Gunnar Solskjaer a exprimé son envie de voir son équipe pratiquer du beau du beau football et marquer des buts. Le moins que l'on puisse dire c'est que ses joueurs l'ont écouté.

Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood sont-ils les attaquants les plus dangereux de Premier League actuellement? Si l'on se base sur les dernières rencontres, on ne peut dire que oui. Les Mancuniens ont marqué trois buts à Sheffield et à Brighton avant d'en enfiler 5 à Bournemouth.

Ces trois attaquants, bien soutenus par un duo de passeur formé par Pogba et Fernandes, ont donc fait parler la poudre et du côté d'Aston Villa, qui recçoit Man U ce jeudi soir, on ferait mieux de se méfier.

Le jeune Mason Greenwood, 18 ans, crève particulièrement l'écran. Celui dont Solskjaer a dit "qu'il était le joueur le plus apte à finir les actions dans son noyau" vient de marquer trois buts en deux matches et il sera à nouveau l'une des armes les plus dangereuses pour la défense pas toujours solide de Villa.

