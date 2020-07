Ivan Leko a perdu un joueur important: "On a tout de suite compris que c'était grave"

La saison n'a pas encore commencé et l'Antwerp subit déjà son premier coup dur: la blessure de Sander Coopman, qui manquera une grande partie de la saison.

Une déchirure des ligaments croisiés du genou survenue contre Eupen, lors du premier match de préparation du Great Old. "On a tout de suite compris que c'était grave et c'est ce que les docteurs ont dit aussi et ça s'est malheureusement vérifié", regrette le nouveau coach de l'Antwerp.

Une blessure avant tout dommageable pour le joueur, Sander Coopman, qui attendait beaucoup de sa deuxième saison anversoise. "Voir quelqu'un se donner à fond pendant trois semaines et subir une telle blessure, c'est vraiment dur", insiste Leko. "Une longue revalidation l'attend et nous allons lui donner tout le soutien dont il aura besoin. Son but sera de revenir plus fort et j'y crois. Il a la mentalité qu'il faut pour ça."