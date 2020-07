Paul Pogba dévoile les objectifs de Manchester United

Ce jeudi soir, Manchester United a pris la mesure d'Aston Villa (0-3) avec des buts de Bruno Fernandes, Mason Greenwood et Paul Pogba. L'international français a révélé que les siens sont déterminés à remporter deux titres cette saison.

Depuis la reprise, Manchester United et Paul Pogba n'arrêtent pas d'enchaîner et sont sur un rythme impressionnant lors du sprint final en Premier League. D'ailleurs, les Red Devils sont maintenant la première équipe de l'histoire du championnat anglais à remporter quatre matchs consécutifs par trois buts ou plus alors qu'ils.

Actuellement cinquième au classement à une unité de Leicester City, Manchester United a l'intention de terminer sa saison avec non pas un, mais deux titres. "Je suis blessé depuis très longtemps, je me suis concentré sur moi pour revenir", a déclaré Pogba à Sky Sports après le match. "Cette année, nous avons deux buts, gagner la Ligue Europa et la FA Cup, nous nous concentrons donc sur cela. Nous sommes vraiment contents de nous parce que nous savons que nous devons continuer. Nous parlons avant le match, à l'entraînement, Manchester est un grand club et nous voulons toujours garder ce niveau. Les performances des dernières semaines sont du niveau de Manchester United", a expliqué l'international français qui a inscrit le troisième des buts des Red Devils contre Aston Villa.

"J'avais essayé de marquer un but, mais ce n'était pas venu. Il est arrivé aujourd'hui et je suis très content d'aider l'équipe autant que possible. Nous devons continuer à travailler, il y a beaucoup à faire", a ajouté la Pioche.

Le jeune Greenwood continue lui aussi d'impressionner les observateurs. Le joueur de 18 ans a planté son 18e but de la saison toutes compétitions confondues et égalant ainsi le record de Wayne Rooney. "J'apprécie de le voir jouer cet enfant, tant à l'entraînement qu'aux matchs et je continuerai de le pousser à atteindre le sommet", a déclaré Pogba à propos de Greenwood. "Il a tellement de choses à faire encore, il peut faire encore plus que ce qu'il fait, c'est un talent".