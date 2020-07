Décès de Jack Charlton, frère de Bobby et champion du monde 1966

Le champion du monde 1966 Jack Charlton, frère de Bobby Charlton, est décédé à l'âge de 85 ans.

Le monde du football anglais pleure Jack Charlton ce samedi. La légende de Leeds United, seul club pour lequel il a joué durant sa carrière de 1952 à 1973 (et avec lequel il sera sacré champion d'Angleterre en 1969), a soulevé la Coupe du Monde 1966 aux côtés de son frère Bobby Charlton, héros de Manchester United. Défenseur central, Charlton disputera 35 rencontres pour les Three Lions.

Jack Charlton se reconvertira après sa carrière, entraînant Middlesbrough, Sheffield Wednesday et Newcastle United avant de prendre en mains la République d'Irlande, qui lui a également rendu hommage suite à l'annonce de son décès.

#LUFC are deeply saddened to learn club legend Jack Charlton passed away last night at the age of 85 — Leeds United (@LUFC) July 11, 2020

We are deeply saddened to learn of the passing of former #NUFC manager and England World Cup winner, Jack Charlton at the age of 85.



RIP, Jack. A true legend of the game. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/qCouZdltCq — Newcastle United FC (@NUFC) July 11, 2020

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.



Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y — England (@England) July 11, 2020