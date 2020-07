Gian Piero Gasperini peste contre l'arbitrage : "Ça n'arrive qu'en Italie"

Devant au score à deux reprises, l'Atalanta Bergame a été accrochée par la Juventus Turin (2-2) samedi en Serie A.

L'Atalanta a vu la Juventus au score grâce à deux penaltys concédés pour des mains involontaires. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

"Le règlement est comme ça en Italie, aujourd'hui (samedi) ça a été en notre défaveur", a lâché le technicien en conférence de presse. "Est-ce que les défenseurs doivent changer leur manière de défendre ? Et comment ? On leur coupe les bras ? Ça n'existe pas de jouer avec les bras collés au corps. On le fait avec les enfants pour apprendre aux attaquants à dribbler. (...) L'interprétation du règlement change, ce n'est pas comme ça dans tous les pays, c'est nous qui inventons des interprétations. Ça n'arrive qu'en Italie."

Un débat qui divise aussi dans d’autres championnats européens.