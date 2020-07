Le retour de la Pro League : Après le miracle, le Cercle (encore) dans le doute

Dans moins d'un mois, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021.

Le Cercle de Bruges est un miraculé : avant la trêve, bien peu donnaient cher de la peau des Groen & Zwart, avant une remontée fantastique en fin de saison après un mercato mené de main de maître et grâce au travail tactique de Bernd Storck. Ce dernier a quitté le club, sans surprise, et le 14e de la saison 2019-2020 se retrouve encore à l'aube d'une saison compliquée ...

Un partenariat toujours d'actualité

En cas de relégation, la collaboration entre le Cercle de Bruges et l'AS Monaco aurait été interrompue. Elle a finalement été sauvée en même temps que le petit club de Venise du Nord, qui pourra donc à nouveau compter sur les prêts et les investissements du club principautaire. Non pas que les résultats aient toujours été au rendez-vous ...

Tous les joueurs ayant contribué au maintien n'ont pas quitté le navire au terme de la saison, et pour cause : bien peu étaient des réussites prêtées par l'AS Monaco. On soulignera cependant, parmi les Monégasques, Jonathan Panzo et, surtout, Giulian Biancone, dont les qualités étaient au-dessus du lot en Pro League.

Grande lessive

Mais le total reste très inquiétant : quatorze joueurs sont repartis dans leur club d'origine, dont les cadres Chatziisaias, Coulibaly, Dabila, Moser et Eppel (en plus des deux monégasques susmentionnés). Dylan De Belder, capitaine et buteur du maintien, n'a pas prolongé. C'est simple : sans remplacer à qualité égale tous ces joueurs, impossible d'imaginer le Cercle faire bonne figure en D1A.

Heureusement, certains comme Kylian Hazard, Dino Hotic, Kevin Hoggas et Dimitar Velkovski sont encore là et Paul Clement, le nouveau coach, aura bien besoin d'eux. Pour le reste, une chose est sûre : le Cercle que nous commentons aujourd'hui aura bien changé de visage à la fin du mercato. La chance du club satellite de Monaco, c'est que - et c'est assez triste - beaucoup de clubs en D1A se retrouvent dans cette même situation (Ostende, mais aussi Mouscron) ...