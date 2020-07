L'Union Saint-Gilloise affronte Genk ... avec Moris et Lapoussin dans le onze

Les deux "réfugiés" de l'Excelsior Virton ne sont visiblement pas là que pour garder la forme.

L'Union Saint-Gilloise surprenait la semaine passée par un beau geste : accueillir Anthony Moris et Loïc Lapoussin, laissés orphelins de tout entraînement collectif avec l'Excelsior Virton, pour garder la forme et travailler avec le groupe. Un geste qui n'est évidemment pas totalement désintéressé : en cas d'opportunité, les deux hommes seraient des renforts de choix pour l'USG, Moris étant l'un des meilleurs gardiens de D1B et Loïc Lapoussin le meilleur joueur de l'Excelsior Virton sur la saison écoulée.

Un signe de plus que l'Union est prête à conserver ses deux recrues "temporaires" si possible : Anthony Moris et Loïc Lapoussin sont titulaires ce mercredi pour le match de préparation face au Racing Genk.