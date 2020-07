Thomas Henry satisfait d'avoir affronté le Standard et Laurent Henkinet : "Cela te fait progresser"

OHL a terminé sa préparation estivale de la meilleure des manières à l'Académie Robert-Louis Dreyfus samedi dernier. Les Louvanistes ont partagé l'enjeu contre le Standard de Liège (1-1) lors de la première joute amicale avant de remporter la seconde (0-1).

Thomas Henry et OHL semblent prêts à croiser le fer avec le Beerschot lors de la finale retour de D1B qui aura lieu le 2 août prochain. Ils viennent de réussir leur dernier test au Standard de Liège. "Ce fut une belle rencontre, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer cette joute amicale", nous confie Thomas Henry. "C'est toujours intéressant d'affronter un tel adversaire, car ça te permet de te situer et cela te fait progresser. Nous montons en puissance et cette préparation estivale a été très positive", explique le meilleur buteur de D1B.

Les Louvanistes vont pouvoir désormais en découdre avec le Beerschot pour savoir laquelle des deux équipes évoluera en D1A la saison prochaine. "Hâte de disputer cette finale retour. J'espère que nous allons la jouer étant donné les derniers rebondissements...Cela change tout le temps en Belgique avec le recours de Waasland-Beveren. De toute façon, nous voulons obtenir notre promotion via les terrains", assure le Français.

Le meilleur artificier de Proximus League n'a pas trouvé le chemin des filets contre le Standard de Liège, la faute à son ancien coéquipier Laurent Henkinet. "Ce face-à-face en fin de rencontre, je l'ai mal géré. Je me suis trop précipité et Laurent (Henkinet) est bien sorti. Cela m'aurait pourtant fait plaisir de marquer contre lui", confesse-t-il avec le sourire. "Nous avons perdu une très belle personne et quelqu'un de très fort. Néanmoins, il a saisi une belle opportunité en rejoignant un grand club comme le Standard", a conclu Thomas Henry.