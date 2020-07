Comme ses coéquipiers, Luis Suarez est déçu de voir le grand rival du Real remporter le titre en Liga. L'Uruguayen s'est exprimé.

Luis Suarez a connu une saison cahotique, marquée par les blessures et les contre-performances. L'attaquant du Barça a tenu à s'exprimer sur Instagram et a fait part de sa déception.

"Aujourd'hui, nous devons faire face à un moment difficile. Il est temps de faire face à la réalité. Lorsqu'elle n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitons, la meilleure chose à faire est une autocritique. D'abord, il faut jouer le dernier match de championnat pour le prestige et la fierté de porter ce maillot qui mérite tant de respect. Ensuite, il faut se reposer, déconnecter et se préparer pour la Ligue des champions, se battre ensemble jusqu'à la fin. Et donner du bonheur à nos supporters qui le méritent tant".

Le FC Barcelone affrontera le Napoli au Nou Camp le 8 août prochain après avoir ramené du San Paolo un intéressant nul sur le score de 1-1.