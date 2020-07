🎥 L'AC Milan, avec Saelemaekers buteur, atomise Bologne

Les Rossoneri sont dans une forme olympique ces dernières semaines et ils continuent leur chemin vers une qualification européenne qui devenait inespérée avant le confinement.

Le confinement a fait du bien au groupe de l'AC Milan ! L'équipe de Pioli comptabilise 20 points sur 24 possibles depuis la reprise de la Serie A. Les Rossoneri ont confirmé leur bonne forme avec une victoire 5-1 contre Bologne.

C'est Alexis Saelemaekers qui a mis les Milanais sur le chemin de la victoire en ouvrant le score dès la 10e minute de jeu. L'ancien anderlechtois a marqué son premier but sous le maillot rouge et noir et il devient aussi le deuxième joueur belge après Gerets à inscrire un but pour l'AC Milan.

Calhanoglu s'est chargé de doubler la mise un quart d'heure plus tard de manière un peu chanceuse avant que l'ancien défenseur de STVV Tomiyasu ne réduise la marque juste avant la mi-temps.

GOOOAL | Quel joli but de Takehiro Tomiyasu ! 💣💥



2️⃣-1️⃣ #MilanBologna 🇮🇹 pic.twitter.com/OSS09pJGSA — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 18, 2020

En seconde période, Bennacer marquait le troisième but de l'AC à la 49e minute de jeu avant que Rebic n'alourdisse le score peu avant l'heure de jeu.

GOAL | Ismaël Bennacer creuse encore un peu plus l'écart pour l’AC Milan ! 🤩⚡



3️⃣-1️⃣ #MilanBologna 🇮🇹 pic.twitter.com/O7gQx0WkfO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 18, 2020

Les Rossoneri se sont contentés de gérer la fin de rencontre en faisant plusieurs changements, notamment celui de Saelemaekers qui a été remplacé à la 62e par Krunic. Calabria marquait le cinquième but dans le temps additionnel de la seconde période.

Cette victoire permet aux pensionnaires de San Siro de rester au contact de la Roma, actuellement cinquième avec 57 points. Un point sépare provisoirement l'AC (6ème au classement) des Romains qui reçoivent l'Inter ce dimanche.