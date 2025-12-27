Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht s'est incliné ce vendredi soir pour ponctuer l'année 2025 de bien triste façon. Après un mois de novembre parfait, les Mauves ont rechuté, et Besnik Hasi en profite pour faire un appel du pied à sa direction.

"C'est une victoire méritée pour Charleroi", a déclaré Besnik Hasi avec lucidité. "Nous avons très mal commencé le match, en laissant beaucoup trop d'espaces. Ça ne doit pas arriver à domicile. Après le penalty, nous ne nous sommes pas créés d'occasions franches".

Ce n'est pas faute d'avoir essayé, estime Hasi, qui a jeté toutes ses forces offensives dans la bataille. "Nous avons tout tenté, mais cela n'a pas fonctionné. Charleroi était très bien organisé et nous avons apporté trop peu de qualité. Normalement, nous commençons à domicile avec des duels et de l'intensité, mais aujourd'hui, cela n'était pas du tout présent", regrette-t-il.

Anderlecht "a montré ses limites"

Cette défaite a souligné les manquements des Mauves, juste avant l'ouverture du mercato. "Nous avons vu nos limites ce soir, tant en attaque qu'en défense. Ce ne sont pas des excuses, mais tout de même : nous avons un large effectif, mais s'il en manque trois (Kana, Augustinsson et Camara, ndlr), vous perdez en qualité pour contrôler et dominer les matchs".

"Depuis la perte de ces trois joueurs, nous avons des difficultés. Kana, surtout, est très important dans l'organisation et aussi dans le jeu. Il y a aussi quelques joueurs qui sont sur les rotules".

Hasi veut un attaquant

Le mercato hivernal a donc logiquement été évoqué, et même si on sait que le club doit dégraisser, Hasi a été très clair. "Bien sûr que je veux un attaquant. Dolberg est parti, nous connaissons la situation de Vazquez. Rapatrier Goto de Saint-Trond? Il voulait absolument du temps de jeu que nous avions du mal à garantir. Il se trouve dans un environnement qui lui convient mieux, notamment au niveau de la langue. Et contractuellement, il n'y a rien à faire". Cette porte est donc fermée. A Olivier Renard de trouver une solution...

