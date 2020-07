L'Excel Mouscron officiellement repris, Gérard Lopez présente le projet

L'Excel Mouscron est officiellement lillois. Ou plutôt : officiellement propriété de Gérard Lopez, qui est également propriétaire du LOSC. L'homme d'affaires, tout sourire, a présenté le projet mouscronnois.

Patrick Declerck a symboliquement passé le flambeau ce samedi lors d'une conférence de presse au Canonnier en amont du match amical opposant l'Excel Mouscron au LOSC, avec un souhait : "Nous voulons aller de l'avant et que les commentaires d'une certaine presse cesse au sujet de Mouscron", lance-t-il, se réjouissant que les négociations, entamées en février, aient pu se passer dans la discrétion. "Dès que l'actionnaire précédent nous a annoncés ne pas trouver de repreneur, nous avons pris notre bâton de pélerin pour discuter avec Mr Lopez".

Car aux yeux de la direction de l'Excel Mouscron, la période lilloise reste un excellent souvenir. "C'est selon nous la meilleure période récente du club, de 2011 à 2015. La séparation des deux parties à l'époque n'est pas due au LOSC ou à Mouscron"; affirme Declerck.

Un club tremplin, mais un club indépendant

Gérard Lopez, propriétaire du LOSC, a ensuite pris le relais pour expliquer les tenants et aboutissants de l'opération. "Ce n'est pas le LOSC qui a acheté Mouscron mais moi, via l'une de mes sociétés", précise-t-il. Mouscron sera donc techniquement indépendant des Lillois ... mais les liens seront bien sûr très forts.

"J'imagine un projet scindé en deux parties : d'abord, une solution pour que Lille donne du temps de jeu aux nombreux jeunes talents transférés et qui en ont besoin. Mais aussi un club qui doit se développer en tant que tel : on le voit, la Belgique est pleine de talent et l'Excel Mouscron doit devenir une plate-forme pour les jeunes talents belges", continue Lopez, qui se décrit comme "un amoureux du football".

Mais Rome ne se bâtira pas en un jour. "Ce club a surtout besoin de calme, puis il faudra s'affirmer sportivement. Ca ne sera pas facile au début, car l'équipe sera très jeune cette saison. Mais il faudra ensuite que Mouscron s'installe au sein du football belge, avec ses propres ambitions".