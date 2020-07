Felice Mazzù se délecte: "Un excellent résultat contre une équipe de D1A"

L'Union a enfin récolté le fruit de son travail depuis le début de la préparation. Une belle victoire dans les chiffres et dans le contenu.

"En jouant en équipe, on peut aller gagner partout". C'est sur ces mots que Felice Mazzù a terminé sa causerie d'après-match sur la pelouse d'Eupen. Dire que les Unionistes ont joué en bloc compacte n'est absolument pas exagéré, et ils ont marché sur les Pandas après la pause.

L'ancien entraîneur des Zèbres s'est délecté de cette victoire après la rencontre: "La victoire est méritée au niveau de la possession de balle, des actions et des occasions. Nous sommes toujours en préparation donc nous devons rester calme. Mais le résultat contre Eupen est plus que positif car ces équipes de D1A commenceront le championnat deux semaines plus tôt que nous."

Sur la feuille de match, trois noms bien connus du côté de Virton: Loic Lapoussin, Anthony Moris et Guillaume François. Ces trois joueurs ne sont toujours pas unionistes pour autant: "Ils sont avec nous pour le moment, ils apportent du nombre et c'est importants. S'ils sont là pour entretenir leur condition? Oui, ils sont là pour entretenir leur condition".

Nous n'en saurons pas plus....