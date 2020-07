Liga : Villarreal assure son ticket pour l'Europa League

Le Sous-Marin Jaune a assuré facilement les trois points face à Eibar.

Villarreal s'est imposé sur le score de 4-0 face à Eibar. Les hommes de Calleja ont dû attendre les vingt dernières minutes avant de dérouler. Zambo-Anguissa s'est chargé d'ouvrir le score à la 71e minute de jeu avant que Moreno n'inscrive un doublé (86e et 89e). Gomez s'est chargé d'inscrire le quatrième et dernier but dans le temps additionnel.

Avec cette victoire, Villarreal termine la saison de Liga avec 60 points et s'assure un ticket pour l'Europa League. Ce fut aussi le dernier match pour le Santi Cazorla avec le Sous-Marin Jaune.