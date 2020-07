Jude Bellingham, le nouveau Jadon Sancho ? Pas vraiment

Le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée du talentueux Jude Bellingham, 17 ans à peine et déjà valeur sûre de Championship. Certains l'annoncent comme le successeur de Jadon Sancho, qu'on dit sur le départ.

Le parallèle est inévitable : comme Jadon Sancho à l'époque, Jude Bellingham rejoint le Borussia Dortmund à 17 ans et alors qu'il est considéré comme l'un des grands espoirs du football anglais et courtisé par de nombreux grands clubs européens. Pour autant, la nouvelle recrue du Borussia doit-elle être présentée comme le "successeur" de Sancho, que certains annoncent sur le départ pour Manchester United (qui suivait également ... Bellingham) ?

Ailier ? Pas sa spécialité

On connaît les qualités de Jadon Sancho : ailier virevoltant, très technique et décisif depuis son flanc droit, il sort, à 20 ans à peine, d'une saison hallucinante à 17 buts et 17 passes décisives en 32 matchs de championnat. Un total qui monte même à 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, fait très rare.

Jude Bellingham, de son côté, ne présente pas le même tableau de statistiques, loin de là, et pour cause : sur ses 43 matchs toutes compétitions confondues (dont 40 dans ce championnat si long qu'est la Championship), il n'en a disputé que 12 sur le flanc droit, et un cran plus bas que le poste occupé par Sancho, pour un total d'un seul but et 3 assists à ce poste (4 buts, 3 assists tous postes confondus).

Le jeune talent international U17 reste certes un diamant à polir, mais l'imaginer briller autant que Sancho dans ce rôle de dynamiteur des défenses alors qu'il était avant tout un milieu axial cette saison paraît difficile. Le fils de Mark Bellingham, buteur à près de 700 reprises dans les divisions ... amateures des West-Midlands ne devrait pas secouer les filets aussi souvent que son père, sauf transformation subite et tardive. Mais le Borussia Dortmund compte bien voir son joueur devenir aussi important que Jadon Sancho à moyen terme - sans que Jude Bellingham n'ait la pression de devoir "succéder" à son compatriote ...