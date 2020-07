Un nouveau contrat longue durée pour un taulier des Spurs

L'aventure continue pour Eric Dier à Tottenham. L'Anglais a, en effet, signé un nouveau contrat de quatre ans avec les Spurs, alors qu'il ne lui restait que 12 mois de contrat.

Arrivé à Londres en 2014, en provenance du Sporting Portugal, l'international anglais, désormais âgé de 26 ans, a toujours été un élément clé du onze de base des Spurs et son statut n'a pas changé sous José Mourinho. Après six ans, il en est à 239 rencontres, 11 buts et 11 assists avec le maillot de Tottenham et il s'offre donc quatre années supplémentaires pour faire gonfler ce total.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS