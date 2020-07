Le successeur d'Eden Hazard en Premier League

Eden Hazard parti, le trône de roi des dribbleurs était à prendre en Premier League, Adama Traore n'a pas laissé passer l'occasion. Le puissant ailier de Wolverhampton régale depuis le début de la saison et a déjà fait aussi bien que son prédécesseur belge.

Pendant ses huit années à Chelsea, Eden Hazard a régalé les observateurs et les amateurs de ses dribbles bien sentis. Incontestable maître en la matière, le Brainois avait établi son record (180 dribbles réussis sur une saison de Premier League) lors de sa deuxième saison londonienne.

180 dribbles, cap déjà atteint pour Traoré

Six ans plus tard, et alors que le capitaine des Diables s'est envolé pour l'Espagne, Adama Traoré a pris la place vacante et, déjà, égalé la meilleure marque d'Eden Hazard. Intenable contre Crystal Palace, celui qui n'a pas encore définitivement tranché entre les sélections malienne et espagnole, a, à son tour, atteint la barre des 180 dribbles réussis.

Preuve que l'ailier de 24 ans a tout pour faire craquer la Premier League. On évoque d'ailleurs un intérêt assez pressant de Liverpool et ce n'est pas surprenant. Actif en Angleterre depuis qu'il a quitté le Barça, il y a cinq ans, Adama Traore explose cette saison avec les Wolves.

Neuf assists, quatre buts

Il n'a loupé qu'un seul match de championnat et, avec quatre buts pour neuf assists, il affiche ses meilleures statis en Premier League (il avait inscrit 5 buts et distillé 10 assists il y a deux ans avec Middlesbrough, mais c'était en Championship).

Mais, au-delà des chiffres, c'est sa capacité à dribbler et à accélérer le jeu qui fait des merveilles. "Il est le plus rapide, le plus musclé, je n'ai jamais vu un joueur comme lui. Il est incroyable", estimait, d'ailleurs, Leander Dendoncker, il y a quelques semaines au micro de Voo Sport.

Athlétique, robuste vif et technique, Adama Traoré semble avoir mis tout le monde d'accord en Premier League cette saison et ça pourrait se concrétiser à travers un gros transfert cet été. Mais, avant d'éventuellement y penser, l'ancien pensionnaire de l'école des jeunes du Barça va d'abord tenter d'offrir à Wolverhampton une place dans le top 6...