🎥 Des arrêts et un coup de tête inoubliable: Thibaut Courtois pointe les meilleurs moments de sa saison

Le Diable Rouge revient sur les meilleurs moments d'une saison qui lui ont permis de conquérir un second sacre de champion d'Espagne et une troisiÚme Trofeo Zamora.

S'il tient d'aborrd à rendre hommage à ses équipiers, "sans eux rien n'aurait été possible" et si "le plus important était de remporter le titre en Liga", Thibaut Courtois est malgré très fier d'avoir remporté son troisième Trofeo Zamora. "Le fait que je sois le gardien qui a encaissé le moins de buts en Liga nous a aidés à atteindre nos objectifs", estime le portier belge.

"Dans certains matchs comme contre Getafe, l'Espanyol ou Bilbao, il fallait garder le zéro pour gagner le match. Mais les clean sheets, c'est le travail de toute l'équipe. On travaille et on défend ensemble."

Pourtant le Belge a quand même connu ses heures de gloire entre les perches de la Maison Blanche cette saison, et il pointe quelques-uns des meilleurs moments de sa saison. Ses parades décisives contre Valence, Eibar et Getafe, notamment. "Quelques beaux arrêts", confirme-t-il. "Mais ma tête contre Valence restera un moment spécial pour moi et je pense que je ne l'oublierai jamais", insiste le Diable qui ,en s'élevant plus haut que tout le monde ce soir-là, avait contribué à l'égalisation de Karim Benzema.