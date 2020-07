Le retour de la Pro League: les vieux briscards de Zulte-Waregem

Dans moins d'un mois, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021.

Les supporters de Zulte Waregem vont-il devoir se contenter d'une équipe jouant le milieu de tableau la saison prochaine? C'est fort possible, mais il est clair que l'équipe de Dury est au début d'un projet qui se veut viable sur plusieurs années.

Des éléments d'expérience

Lors du dernier exercice, les Coalisés ont soufflé le chaud et le froid et la position de l'entraîneur du Graverbeek a même été fragilisée. Du coup, histoire de ne pas faire deux fois la même erreur, la direction a ajouté des joueurs d'expérience à l'équipe. Jelle Vossen est arrivé en janvier, Berahino a été conservé, tout comme Olivier Deschacht.

Daniel Opare est arrivé de l'Antwerp afin de prendre place dans le couloir droit et des garçons comme Govea ont une saison de plus au compteur. Bossut, même s'il est en concurrence avec Bostyn, devrait aussi tenir sa place entre les perches.

De très jeunes joueurs qui vont avoir du temps de jeu

Si des joueurs d'expériences sont là pour le court terme, il est clair que le projet de Zulte Waregem est de placer ses jeunes joueurs en équipe A. Certains ont déjà une bonne saison dans les jambes, comme Pletinckx.

D'autres comme les deux jeunes prometteurs que sont Jannes Van Haecke ou Mathieu De Smet vont avoir l'occasion de prouver tout au long de la saison que le club a eu raison de miser sur eux. Une saison est longue et ils auront du temps de jeu, en championnat et en coupe.

Du nouveau dans le staff

L'arrivée la plus médiatique est celle de Timmy Simons. L'ancien joueur du Club de Bruges apprend son métier d'entraîneur, ce qu'il a d'abord fait avec les jeunes de Bruges. Le voilà maintenant dans l'ombre de Dury.

Du côté du stade Arc-En-Ciel on espère qu'il apportera son expérience et son vécu au groupe, qui s'il en a déjà pas mal, se voit en plus aidé par un oeil extérieur.

Zulte-Waregem est donc en pleine reconstruction. Si tout le monde s'attend à les voir au milieu de classement, l'essentiel pour eux est de préparer les saisons suivantes.