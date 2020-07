Après avoir cédé sa place à Felice Mazzu, il devient sélectionneur du Panama

Sans club depuis que l'Union a confirmé son départ, Thomas Christiansen se voit confier son premier job de sélectionneur.

Ancien joueur du Barça, de Villarreal et de Bochum notamment, Thomas Christiansen, qui avait déjà eu des expériences de coach en Angleterre (Leeds) et à Chypre (Larnaka et l'APOEL) notamment, était arrivé à l'Union avec l'objectif affirmer de ramener le club bruxellois en D1A.

Il a échoué dans sa tâche et l'Union n'a pas souhaité renouveler l'expérience, faisant confiance à Felice Mazzu pour lui succéder. Mais l'entraîneur espagnol aux origines danoises ne sera pas resté longtemps au chômage. Il vient d'être nommé sélectionneur du Panama, adversaire des Diables lors du dernier Mondial, où il remplace l'Argentin Américo Gallego et où son principal objectif est déjà fixé: offrir au Panama un ticket pour le Qatar et une deuxième participation à la Coupe du monde.