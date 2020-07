🎥 Coup-franc somptueux, penalty arrêté, deux Belges sur la pelouse: spectacle assuré entre l'Atalanta et l'AC Milan

Le choc au sommet de la 36e journée de Serie A a répondu aux attentes, mais les deux équipes ont quitté la pelouse avec des regrets.

L'Atalanta, qui vise au minimum la deuxième place et l'AC Milan bien parti pour se qualifier pour l'Europa League: le choc de la 36e journée ne manquait pas d'enjeux, il aura été épicé de bout en bout. Mais c'est la première période qu'il ne fallait pas louper pour voir les faits majeurs de cette rencontre.

Avec Alexis Saelemaekers sur la pelouse dès le coup d'envoi, c'est l'AC Milan qui a pris le meilleur départ, en ouvrant le score grâce à un superbe coup-franc botté par Hakan Calhanoglu. Mais, et même si Ruslan Malinovskyi a butté sur Gianluigi Donnarumma sur penalty, l'Atalanta a répondu à la demi-heure, via Duvan Zapatta, auteur de son 18e but de la saison en Serie A.

Sur le banc en début de rencontre, Timothy Castagne est monté au jeu à 20 minutes du terme, mais n'a pas su pousser la Dea vers la victoire. Les deux équipes se quittent sur un partage (1-1) qui ne fait les affaires de personne.

L'Atalanta (75 points) conserve sa deuxième place, mais pourrait se faire déborder par l'Inter (73) qui se déplace à Gênes samedi soir. La sixième place de l'AC Milan (59) reste sous la menace du Napoli (56), septième, qui reçoit Sassuolo samedi.

GOOOOAL | Quel coup franc splendide de Çalhanoğlu ! 😍



1️⃣-0️⃣ #MilanAtalanta 🇮🇹