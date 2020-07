Le PSG s'offre un nouveau trophée, mais s'inquiète pour Kylian Mbappé

Le PSG s'est offert une nouvelle Coupe de France, ce soir, à Saint-Denis, mais tous les regards vont se tourner vers Kylian Mbappé, à trois semaines du coup d'envoi du final 8 de la Ligue des Champions.

Le PSG disputait vendredi soir la première de ses deux finales et les Parisiens n'ont pas failli à leur tâche. SI Saint-Etienne avait plutôt bien entamé la rencontre, c'est Paris qui a fait mouche sur sa première occasion: une frappe de Kylian Mbappé, repoussée par Jessy Moulin dans les pieds de Neymar qui n'avait plus qu'à conclure.

Lancé, le PSG n'a pas appuyé sur l'accélérateur pour autant, mais l'exclusion de Loïc Perrin a mis fin aux rêves stéphanois. Le capitaine de l'ASSE, qui disputait le dernier match de sa carrière, a vu rouge après un tacle beaucoup trop appuyé sur Kylian Mbappé. Et le PSG va désormais croiser les doigts pour son attaquant: touché à la cheville, Kylian Mbappé a été contraint de quitter la pelouse et passera des examens samedi pour en savoir plus sur la nature de sa blessure.

Même si vous détestez Mbappé et le PSG comment vous pouvez penser que c’est une « injustice » et que ça ne mérite pas rouge, expliquez moi ? pic.twitter.com/y75EKtwBde — 🦅 (@RoiNeymar) July 24, 2020

Le show pour Jessy Moulin, la Coupe pour le PSG

En supériorité numérique, le PSG n'a pourtant jamais vraiment semblé prendre la mesure de Stéphanois volontaires. La faute, en grande partie, à l'excellent Jessy Moulin. Le remplaçant de Stéphane Ruffier entre les perches de l'ASSE a sorti le grand jeu face aux attaquants parisiens, avec quatre ou cinq superbes interventions qui ont permis à Saint-Étienne de rester dans le match.

Mais les Verts n'ont pas su en profiter c'est bien le PSG qui soulève la Coupe de France (1-0). La treizième de son histoire et la cinquième en six ans pour des Parisiens qui tenteront d'ajouter la Coupe de la Ligue à leur palmarès, vendredi prochain, contre Lyon.