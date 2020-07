Mohamed Ajroudi insiste pour l'OM et tente de mêler ... Bernard Tapie à l'affaire

De nombreuses rédactions françaises, entre autres, ont reçu cette nuit un étrange communiqué signé des avocats de Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat acquéreur de l'Olympique de Marseille.

Mohamed Ajroudi ne lâche rien : l'homme d'affaires tunisien secoue le monde du football français depuis de longues semaines en voulant à tout prix racheter l'Olympique de Marseille, et ce alors que Frank McCourt, propriétaire actuel, l'a déjà éconduit à plusieurs reprises. Au lendemain d'un nouveau refus officiel de négocier de la part de l'Américain, un communiqué a été envoyé à de nombreuses rédactions françaises et d'ailleurs, écrit par les avocats de Mohamed Ayachi Ajroudi et intitulé "M. Mohamed Ayachi Ajroudi souhaite racheter l'Olympique de Marseille".

Ajroudi, qui a déjà multiplié les promesses fantasques comme celles de tenter d'attirer Cristiano Ronaldo ou Zinedine Zidane à l'OM, critique via ce communiqué la gestion actuelle du club par McCourt et Jacques-Henry Eyraud, président marseillais : "M. Eyraud, craignant de perdre son salaire, est favorable à la vente pour autant qu'on le garde. Comment pourrions-nous le savoir sans contact ? Nous n'y sommes pas opposés, pour autant qu'il démontre que les pertes de 2017, 2018 et 2019 ne sont pas dues à sa mauvaise gestion financière et sportive. Si une campagne de désinformation, massive ou non, suffit à déstabiliser et fragiliser un club historique, il faut sérieusement remettre en question la solidité de sa structure et de son management".

Bernard Tapie mêlé à l'affaire, il dément

Dans ce long communiqué assez lunaire, Mohamed Ajroudi mentionne également ... Bernard Tapie, ancien président du club, en affirmant qu'il souhaiterait l'intégrer au futur comité de direction du club et profiter de son expérience. Une déclaration visiblement faite sans demander son avis au principal intéressé, qui a réagi : "Je ne suis ni concerné, ni intéressé ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé aux projets actuels ou à venir de l'OM", déclare Tapie dans Le Figaro.