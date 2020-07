Le FC Liège se sépare déjà de sa première recrue estivale

L'attaquant avait rejoint les Sang et Marine et le 5 avril dernier.

Joseph Akono avait rejoint le FC Liège en provenance du FCB Sprimont, pensionnaire de D3 amateurs. L'attaquant âgé de 20 ans avait inscrit 7 buts et délivré 5 assists en 800 minutes chez les Carriers.

"La direction du RFC Liège et Joseph Akono ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration. Après la première partie de la préparation et les premiers enseignements qui ont pu en être tirés, il a été convenu qu'il était préférable pour le joueur de s'assurer un temps de jeu important dans une autre équipe afin de poursuivre sa progression. Le RFCL souhaite le meilleur à Joseph Akono et espère pouvoir recroiser sa route dans le futur", peut-on lire dans le communiqué du FC Liège.