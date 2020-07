Olivier Giroud monte sur le podium des meilleurs buteurs français de l'histoire de la Premier League

En marquant ce dimanche contre Wolverhampton lors de la dernière journée de Premier League, le joueur de Chelsea a inscrit son 86e but en Angleterre.

Olivier Giroud est devenu le troisième meilleur buteur français de l'histoire de la Premier League derrière Thierry Henry et Nicolas Anelka après son but contre Wolverhampton dimanche (2-0). Le buteur de Chelsea a inscrit son 86e but en Angleterre, en 238 apparitions. C'est un de mieux que Louis Saha.

Voici le top 10 des buteurs français en Premier League :

1) Thierry Henry (175 buts)

2) Nicolas Anelka (125 buts)

3) Olivier Giroud (86 buts)

4) Louis Saha (85 buts)

5) Eric Cantona (70 buts)

6) Robert Pirès (62 buts)

7) Anthony Martial (51 buts)

8) Steve Malbranque (39 buts)

9) Alexandre Lacazette (37 buts)

10) Samir Nasri (36 buts)