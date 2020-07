Dilemme pour David Silva : départ vers l'Italie ou vers les clubs du Golfe ?

L'Espagnol quittera Manchester City après la Ligue des Champions.

Un chapitre se referme et un autre s'ouvre pour David Silva. En effet, l'Espagnol s'apprête à quitter Manchester City après dix années passées en Angleterre. L'ancien joueur de Séville va entamer un nouveau challenge.

Mais où ? C'est la question que tout le monde se pose. Le journal AS annonce que David Silva intéresse la Lazio Rome mais aussi certains clubs du Golfe qui ont déjà formulé des offres (Al-Shabab, Al-Ahli ou encore Al-Nasr) pour le milieu de terrain. La Lazio négocierait cependant depuis lundi et David Silva serait intéressé par le projet. De plus, les Romains ont en poche leur ticket pour la Ligue des Champions.

Reste à savoir si l'ancien international espagnol (125 sélections) privilégiera l'aspect sportif ou l'aspect financier.