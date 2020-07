Jan Vertonghen parle de son avenir: "J'ai quelque chose en tête, je vais voir si cela se réalise"

Jan Vertonghen a pris congé de Tottenham et est libre comme l'air. Le Diable Rouge veut se donner le temps de la réflexion.

Jan Vertonghen est un joueur libre. Son contrat est terminé à Tottenham et le Diable Rouge n'a pas prolongé son aventure qui a tout de même duré 8 ans. La question est maintenant de savoir quelle sera la destination du grand Jan.

Dans un entretien avec TalkSport, notre compatriote a parlé de son futur: "Je me donne le temps de réflechir. Cette année, la période des transferts est plus longue donc c'est possible que je prenne ma décision plus tard".

Le présentateur lui a aussi demandé s'il se voyait encore en Premier League: "Je dois dire que j'ai quelque chose en tête, on va voir si cela va se réaliser. Je veux évaluer toutes les options".

Durant sa carrière, Vertonghen a porté le maillot de l'Ajax et de Tottenham. Son nom est cité du côté de l'Inter depuis quelques semaines.