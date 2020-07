Jour J pour Tessa Wullaert et le Sporting d'Anderlecht

Cette fois c'est fait: Tessa Wullaert est de retour en Belgique. Son transfert ne faisait plus le moindre doute, le Sporting d'Anderlecht a confirmé, lundi soir, que la double lauréate du Soulier d'Or débarquait dans la capitale. Elle sera officiellement présentée, ce mardi à 17h, à Neerpede.

Un retour dans la Maison Mauve, six ans après son départ, pour la meilleure buteuse de l'hisoire des Red Flames qui, après avoir quitté Anderlecht a été sacrée championne de Belgique (avec le Standard), championne d'Allemagne (avec Wolfsburg) et remporté deux Coupes en Angleterre (avec Manchester City).

More wins. More titles. More women in football. More news tomorrow. 🟣⚪ pic.twitter.com/xKUdXKY0Hk