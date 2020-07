La saison des Belges en Premier League part II: Renards frustrés et Spurs décevants

La Premier League a livré son verdict ce dimanche et les Belges ont une nouvelle fois marqué le championnat le plus médiatisé en Europe. Dans cette seconde partie, Foxes et Spurs peuvent avoir des regrets.

Youri Tielemans: une saison à l'image de son équipe Jusqu'en janvier, Leicester était au top, tout comme Youri Tielemans. Les Foxes étaient dans le sillage de Manchester City et tout le monde voyait les hommes de Rodgers dans le top 4 à la fin de la saison, et donc en Ligue des Champions. Mais après l'hiver, plus rien n'a fonctionné. Le niveau a baissé, des joueurs clés ont été blessés et les Foxes ont tout perdu lors des deux dernières journées. Youri Tielemans a suivi la même courbe. Décisif au début, le Diable Rouge n'a finalement signé qu'une passe décisive depuis la reprise de la Premier League. Malgré la déception, Tielemans peut être satisfait de sa première saison complète en Angleterre. Tout le monde va maintenant l'attendre au tournant. Dennis Praet: le dur apprentissage Après une superbe saison en Serie A du côté de la Sampdoria, l'ancien Anderlechtois arrivait à Leicester avec un certain statut. Mais la Premier League n'est pas la Serie A et le numéro 26 des Foxes a mis du temps pour s'adapter. Cependant, pour une première saison Outre-Manche, son bilan est honorable avec un but et deux passes décisives, mais surout une bonne quinzaine de titularisations. Honorable pour lui, mais l'année prochaine il devra passer un cap et tenter de prendre une place de titulaire dans un milieu de terrain déjà bien fourni. Toby Alderweireld: l'Europe comme consolation Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Tottenham a vécu une saison catastrophique dans son nouveau stade. Départ de Pochettino, arrivée de Mourinho, blessure de Kane et de Lucas Moura: une vraie saison pourrie. Toby Alderweireld n'a pas réussi la meilleure saison de sa carrière non plus. Balancé un peu partout dans une défense à 3 ou à 4, tantôt avec Sanchez, tantôt avec Vertonghen, le Diable n'a jamais trouvé es marques, au point de faire un passage sur banc suite à l'arrivée de Mourinho. Qualifiés in-extremis pour l'Europa League, les Spurs repartiront sur des bases saines dans quelques semaines. Jan Vertonghen: les adieux amers Après 8 saisons passées au club, Jan Vertonghen est un homme libre...mais sa dernière saison n'est pas celle qu'il avait espéré. Souvent réserviste sous Mourinho, le défenseur n'a pas disputé la dernière rencontre de la saison ce dimanche contre Crystal Palace et a dû faire ses adieux sur les réseaux sociaux. A la recherche d'un nouvau club, Sterke Jan n'a pas réussi ses adieux avec Tottenham. Il doit retrouver une équipe et un poste de titulaire dans un club qui lui fera confiance. A 33 ans, il doit jouer pour arriver en rythme à l'Euro 2021.