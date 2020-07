Beppe Marotta réagit à la nouvelle polémique concernant Lionel Messi

Décidément, L'Argentin fait beaucoup parler de lui à Milan.

Les supporters de l'Inter Milan rêvent d'un arrivée de Lionel Messi. La dernière fois, le voyage annoncé de son père dans la cité lombarde avait fait resurgir les rumeurs d’un possible transfert à l’Inter. Aujourd’hui, c’est le choix d’une chaîne de télévision détenue par le groupe Suning en Thaïlande (propriétaire de l’Inter) qui fait débat. Afin de promouvoir le choc de ce soir face au Napoli, la chaîne a décidé de coller une ombre de la Pulga sur le Duomo de Milan.

Les rumeurs sont reparties de plus belle. Mais une fois encore, le dirigeant milanais Beppe Marotta est monté au créneau pour calmer tout le monde. "Messi et le Duomo ? ce n’est pas mon idée. On parle d’une icône, d’un grand joueur, d’un désir que tout le monde a. Mais ça reste un jeu. Notre football a besoin d’un renouvellement, nous sommes relégués à la quatrième place (des championnats européens). Aujourd’hui (cette opération) c’est impossible. Et n’oublions pas que nous devons respecter le fair-play financier. Suning a déjà injecté plusieurs millions dans les caisses du club. Messi c’est un cas utopique", a conclu Marotta déclaré dans des propos relayés par la Gazetta dello Sport.