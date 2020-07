John Langenus, un Belge en finale du Mondial 1930 : "C'était une star"

Il y a 90 ans jour pour jour, un arbitre belge dirigeait la finale de la première Coupe du Monde, entre l'Argentine et l'Uruguay : John Langenus.

C'était une autre époque et un autre football : les arbitres sifflaient en costume, et les trajets transatlantiques se faisaient en bateau ... ce qui n'aidera pas nos Diables Rouges à prester, comme nous l'expliquait récemment Stefan Van Loock, auteur du beau livre Terug Naar Montevideo racontant l'épopée belge, et surtout celle de John Langenus, au Mondial 1930. L'arbitre de la première finale de Coupe du Monde ... n'était pourtant ni le seul référé belge présent, ni le premier choix de l'Union Belge.

"Henry Christophe était également présent et si la Belgique n'avait eu droit qu'à un arbitre, c'est lui uniquement qui se serait rendu en Uruguay", nous explique Stefan Van Loock. Mais Langenus disposait d'une aura et d'une personnalité qui parlaient pour lui. John (ou Jean) Langenus avait officié lors des Jeux Olympiques de 1928, dirigent la petite finale ; sa haute stature (il faisait près de 2 mètres) et son allure en faisaient une star de l'arbitrage européen à l'époque. "Le Frank De Bleeckere des années 30", sourit l'auteur de Terug Naar Montevideo.

Quelques erreurs d'arbitrage et une finale presque manquée

John Langenus est celui qui sifflera le plus de matchs en Uruguay : 4, plus 2 en tant qu'assistant, soit un de plus que le Brésilien Gilberto de Almeida Rego. Il n'était cependant pas épargné par la presse de l'époque : "Selon les archives de la presse uruguayenne, il avait notamment commis quelques erreurs sur des hors-jeu. Mais l'interprétation de la règle du hors-jeu n'était pas uniformisée entre Europe et Amérique du Sud à l'époque, ce qui a conduit à de sacrés malentendus", raconte Van Loock, actuel responsable presse des Diables Rouges (qui, à l'époque, ne passeront pas le premier tour et ne marqueront aucun but).

Qu'à cela ne tienne, Langenus, peut-être aidé par les excellentes relations entre la Belgique et l'Uruguay à l'époque (le diplomate Enrique Buero, ambassadeur à Bruxelles, faisait partie du comité d'organisation du Mondial 1930), sera désigné pour une finale ... qu'il manquera presque. "Il ne s'attendait pas à cette nomination et se trouvait alors à Buenos Aires. Pour revenir, il devra prendre un bateau - encore un - et passera près de la catastrophe : les bateaux juste après le sien, contenant des supporters uruguayens et argentins, ne pourront pas quitter le quai en raison de brouillard épais".

La prestation de John Langenus lors de la finale est appréciée, même si le grand anversois n'a pas sorti les cartons nécessaires. "Cela aura été le cas durant toute la compétition : il aurait pu être plus sévère", relate notre interlocuteur. Il restera cependant dans l'Histoire du football et reste le seul arbitre belge à diriger une finale de Coupe du Monde - pour encore longtemps, à n'en pas douter.

Pour les néerlandophones : Terug Naar Montevideo - in het spoor van John Langenus & de Rode Duivels naar de eerste Wereldbeker van 1930

Plusieurs livres ont été écrits sur le sujet du Mondial 1930, premier de l'Histoire, mais bien peu couvrent l'épopée des Diables Rouges et de John Langenus. Jusqu'à récemment : Stefan Van Loock a réalisé le rêve d'une vie et publié Terug Naar Montevideo, récit de voyage racontant le Mondial 1930 du point de vue belge. Un livre malheureusement encore uniquement en néerlandais : "C'est une publication assez indépendante et trouver un traducteur n'était pas aisé. Mais avec l'anniversaire du Mondial, je reçois de plus en plus d'intérêt, donc qui sait", espère l'auteur.

Pour les néerlandophones (le livre reste accessible aux non-bilingues patients), c'est un bel ouvrage à découvrir, truffé d'anecdotes dès les premières pages et nous familiarisant avec une génération de Diables Rouges à des années-lumière des stars de 2018, avant de nous faire vivre un Mondial inédit à plusieurs titres - première Coupe du Monde, mais aussi premiers contacts avec l'Amérique du Sud pour de nombreux joueurs européens dépaysés. Il faudrait en faire un film ; en attendant, Stefan Van Loock en a déjà fait un livre.

Stefan Van Loock, Terug Naar Montevideo - In het spoor van John Langenus & de Rode Duivels naar de eerste wereldbeker van 1930, Willems Uitgevers, 2018, 290p.