Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Le Club de Bruges affrontera Zulte Waregem ce week-end. En prélude à ce match, les Brugeois ont annoncé une bonne nouvelle. Le latéral gauche Bjorn Meijer a prolongé son contrat jusqu'en 2027.

Après un bilan de six points sur neuf, le Club Bruges espère décrocher une troisième victoire en championnat ce samedi. Il faudra battre Zulte Waregem sur son terrain, une équipe qui a réussi à battre Anderlecht lors de la dernière journée.

Quant à savoir si Bjorn Meijer sera titulaire ce week-end, cela reste à confirmer. Mais le Club Bruges a en tout cas une bonne nouvelle à annoncer concernant ce dernier. Le défenseur latéral gauche a prolongé son contrat jusqu'en 2027. C'est ce qu'a annoncé le Club lui-même.

Non à Feyenoord, mais une prolongation de contrat

Plus tôt cet été, le Néerlandais était proche d'un départ. Meijer avait un accord avec Feyenoord, mais en raison de doutes sur la condition physique du défenseur, les Rotterdamiens ont décidé de mettre fin à l'accord.

Finalement, c'est Jordan Bos qui a rejoint Feyenoord. L'Australien a quitté Westerlo pour jouer en Eredivisie. Meijer reste donc à Bruges et en a profité pour étendre son séjour, afin que Bruges évite de le laisser filer gratuitement dans un an. 

Meijer était encore titulaire mardi dernier contre le RB Salzbourg. Cependant, il a été remplacé à la mi-temps alors que le Club était mené 0-2. Son remplaçant, Kyriani Sabbe, a réalisé une bonne entrée et a clairement marqué des points auprès de l'entraîneur Nicky Hayen.

