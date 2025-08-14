Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

Louis Patris a fraîchement été acheté cet été par STVV, qui a levé l'option d'achat du joueur prêté par Anderlecht la saison passée. Mais il pourrait ne pas faire de vieux os.

Louis Patris avait été prêté la saison passée à Saint-Trond par le RSC Anderlecht, après avoir peiné à s'imposer suite à son transfert en provenance d'OHL. Grand bien en a pris aux Trudonnaires de croire en Patris, qui a retrouvé son meilleur niveau au Stayen.

Après une saison pleine à 33 matchs et 7 assists, Louis Patris a été acheté définitivement par les Canaris. Et en ce début de saison, il est un titulaire indiscutable à Saint-Trond, qui est l'une des bonnes surprises de l'été avec 7 points en trois matchs.

Mais après avoir dépensé 1,75 million pour s'offrir Patris à titre définitif, STVV pourrait bien d'ores et déjà se résoudre à le voir partir. Récemment, une offre venant de Hoffenheim, en Bundesliga, avait été évoquée.

Cet intérêt allemand aurait décru, selon Sacha Tavolieri, Saint-Trond demandant trop cher pour son défenseur. Mais le spécialiste belge du mercato précise que d'autres clubs sont venus aux nouvelles entre temps.

Ces clubs seraient Sassuolo (Serie A) et Southampton (Championship), qui s'intéresseraient donc de près à Patris. Saint-Trond demanderait 3,5 millions, le double du montant payé à Anderlecht, et un peu plus que la valeur marchande du joueur (2 millions). Affaire à suivre !