Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

Lille continue à miser sur le marché belge. Arnaud Bodart et Nathan Ngoy parviendront-ils à se faire une place au soleil ?

Avec Thomas Meunier, Vincent Burlet, Ngal'ayel Mukau et Matias Fernandez-Pardo, Lille pouvait déjà se targuer de miser sur le made in Pro League. Cela s'est encore confirmé cet été avec les arrivées d'Arnaud Bodart et Nathan Ngoy.

Les deux anciens du Standard le savaient : une place de titulaire ne pouvait leur être promise au sein d'un effectif qui restait sur des victoires face au Real et à l'Atletico Madrid en Ligue des Champions. Mais le mercato a également confirmé qu'ils pourraient avoir une carte à jouer.

Se montrer avant la fin du mercato

Pour Bodart, l'horizon s'est éclairci avec la vente de Lucas Chevalier pour 40 millions au PSG. Il devrait ainsi défendre les buts du LOSC à l'occasion de la reprise de la Ligue 1 dimanche, du côté de Brest, après avoir rassuré lors de la préparation.

Nathan Ngoy a lui aussi beaucoup joué durant la préparation en vue d'être apte à jouer lors de la reprise. Il doit également profiter d'un départ retentissant, celui du défenseur Bafode Diakité à Bournemouth pour 35 millions.

Les 75 millions récoltés seront sans doute réinvestis dans d'autres joueurs. Arnaud Bodart devrait ainsi voir le Turc Berke Özer venir le concurrencer dans les buts. Ngoy devrait également recevoir un nouveau concurrent pour une place de titulaire en compagnie de l'international brésilien Alexsandro. Mais le début de saison apparaît comme une belle occasion de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Et de s'installer dans l'équipe à plus long terme ?