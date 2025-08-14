Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Besnik Hasi s'est rendu en Moldavie sans quelques cadres, et il y a donc du changement dans le onze d'Anderlecht. La grosse surprise, c'est la présence de César Huerta au coup d'envoi.

Hasi a décidé de se rendre à Chisinau, où se tient Sheriff Tiraspol - RSC Anderlecht, sans Verschaeren, Hazard, Simic et Maaamar. Après avoir gagné le match aller 3-0, la confiance dans une qualification est quasi-totale, et le déplacement de dimanche à Dender a la priorité dans les têtes.

Mais ce n'est pas pour autant que le onze aligné en Moldavie est une "équipe bis". En défense, le duo Hey-Kana commence à devenir indiscutable ; N'diaye est titulaire à gauche, et Degreef a sans surprise préséance sur Vroninks à droite, après les difficultés rencontrées par ce dernier au BK Häcken.

L'entrejeu est costaud, ce qui paraît lié aux conditions : la pelouse de Chisinau est très mauvaise. Enric Llansana et Nathan Saliba sont donc alignés de concert. Mario Stroeykens les accompagne. C'est devant qu'on va assister à une association inédite.

En effet, en plus d'Ibrahima Kanaté et Luis Vazquez, qui remplacent Hazard et Dolberg, c'est le revenant César Huerta qui va disputer ses premières minutes de la saison. Voilà de longues semaines que le Mexicain travaillait dur pour rattraper son retard physique après la Gold Cup.

L'objectif face au Sheriff est clair : éviter de se faire la moindre frayeur et gérer le match sans se mettre la pression, afin d'éviter également des blessures qui pourraient arriver vite sur un terrain aussi médiocre. Le scénario à éviter ? Un but encaissé rapidement...

Le onze (source : La Dernière Heure)

Coosemans ; Degreef, Hey, Kana, N'Diaye; Llansana, Saliba, Stroeykens ; Huerta, Kanaté, Vazquez