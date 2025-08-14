L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

La RAAL passe une semaine euphorique grâce à sa victoire contre Charleroi. Frédéric Taquin aborde désormais la rencontre de samedi à Saint-Trond.

Saint-Trond contre la RAAL : la D1A tient le premier "synthético" de son histoire. Avec leur nouveau terrain, les Loups ne seront pas trop dépaysés au Stayen, même si la surface n'est pas tout à fait la même qu'à l'Easi Arena, comme l'a rappelé Frédéric Taquin en conférence de presse.

"C’est toujours très difficile d’aller jouer sur leur synthétique très humide, sur lequel ils mettent beaucoup d’eau. Il est plus rapide et un peu plus dur que chez nous. Mais on n’est pas embêté par cette surface qu’on connaît, ce n’est jamais une mauvaise nouvelle pour nous d’aller jouer sur un synthétique", explique-t-il, dans des propos relayés par le journal Le Soir.

L'entraîneur de la RAAL se soucie plus de la qualité de l'adversaire que de son terrain : "Saint-Trond a des joueurs très énergiques, techniques. Les deux joueurs japonais ne sont pas là pour rigoler. Il va falloir être très costaud et concentré car le moindre espace va être exploité. Ils sont en grande confiance avec de très beaux résultats".

Le groupe de plus en plus fourni

Le staff est heureux de voir les nouvelles recrues progresser à l'entraînement, à commencer par Pape Moussa Fall, auteur de 17 buts avec Seraing sur les deux dernières saisons. "Il est à 80 %. Il s’entraîne déjà avec nous mais je pense que d’ici une semaine, il va pouvoir tout faire. Son temps de jeu se rapproche et il va nous faire beaucoup bien. Il a quand même un profil atypique : il fait 2m07, il tient très bien le ballon, c’est un gagneur, il ne lâche rien et sur les phases arrêtées, c’est un atout précieux", le présente Taquin.

Les autres joueurs pas encore à 100% sont aussi sur la bonne voie : " Lucas Bretelle progresse bien, Alexis Beka Beka se rapproche aussi. Samuel Gueulette est bien aussi. Jordi Liongola a reçu un coup au nez mais il s’est entraîné toute la semaine sans souci. Yllan Okou a eu ses premières minutes et aura besoin de deux ou trois semaines pour être à 100 %. J’ai dit qu’on aurait la vraie version de l’équipe en septembre et on se rapproche doucement".