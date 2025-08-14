La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

Depuis deux ans, Noë Dussenne évolue dans le championnat suisse. Mais il s'apprête à effecteur son retour au pays.

En juillet 2023, Noë Dussenne quittait le Standard pour Lausanne Sports après quatre saisons de bons et loyaux services. Malgré l'instabilité chronique autour du club ainsi qu'au sein de l'effectif, le Montois a toujours fait front, restant jusqu'au bout un leader de l'équipe, jusqu'à porter le brassard de capitaine.

Depuis deux ans, Dussenne apporte son leadership au championnat suisse. L'ancien de Mouscron est un titulaire indiscutable à Lausanne, où il se permet même de tirer les penaltys (15 buts en deux saisons).

Mais l'appel du pays semble se fait sentir. A tel point que l'ancien de Mouscron prépare en ce moment un retour sur les pelouses de Pro League. Selon Sacha Tavolieri, c'est Louvain qui s'apprête à le faire revenir au pays.

Vers un septième club différent en Belgique

L'opération est déjà bien avancée : Dussenne arriverait en Belgique dès demain pour finaliser son transfert, avant de passer ses tests médicaux lundi, avec un contrat de trois ans à la clé. Tout cela sans aucune indemnité de transfert.

Un joli coup pour les Louvanistes, mais surtout un renfort crucial pour David Hubert. OHL a en effet commencé sa saison avec un bilan d'un point sur neuf, mais surtout dix buts encaissés en trois matchs. Noé Dussenne ne sera pas de trop pour apporter un peu de calme et d'expérience à l'arrière-garde.