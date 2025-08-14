La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Depuis deux ans, Noë Dussenne évolue dans le championnat suisse. Mais il s'apprête à effecteur son retour au pays.

En juillet 2023, Noë Dussenne quittait le Standard pour Lausanne Sports après quatre saisons de bons et loyaux services. Malgré l'instabilité chronique autour du club ainsi qu'au sein de l'effectif, le Montois a toujours fait front, restant jusqu'au bout un leader de l'équipe, jusqu'à porter le brassard de capitaine.

Depuis deux ans, Dussenne apporte son leadership au championnat suisse. L'ancien de Mouscron est un titulaire indiscutable à Lausanne, où il se permet même de tirer les penaltys (15 buts en deux saisons).

Mais l'appel du pays semble se fait sentir. A tel point que l'ancien de Mouscron prépare en ce moment un retour sur les pelouses de Pro League. Selon Sacha Tavolieri, c'est Louvain qui s'apprête à le faire revenir au pays.

Vers un septième club différent en Belgique

L'opération est déjà bien avancée : Dussenne arriverait en Belgique dès demain pour finaliser son transfert, avant de passer ses tests médicaux lundi, avec un contrat de trois ans à la clé. Tout cela sans aucune indemnité de transfert.

Un joli coup pour les Louvanistes, mais surtout un renfort crucial pour David Hubert. OHL a en effet commencé sa saison avec un bilan d'un point sur neuf, mais surtout dix buts encaissés en trois matchs. Noé Dussenne ne sera pas de trop pour apporter un peu de calme et d'expérience à l'arrière-garde.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Lausanne Sports
Noë Dussenne

Plus de news

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Dussenne - Edozie - Ihattaren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Dussenne - Edozie - Ihattaren

15:30
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30
"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

16:00
Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

15:00
Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

14:00
"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

13:30
1
Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

13:00
La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

12:40
Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

12:20
"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

12:00
Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

11:30
📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

11:00
Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

10:30
Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

10:00
L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

09:30
"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

09:00
Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

08:30
"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

08:00
4
Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

07:40
Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

07:20
2
La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

06:30
Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

07:00
Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait Analyse

Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait

18:40
🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

23:15
Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

20:40
Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

22:30
Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

21:20
Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

21:20
Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

22:00
L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

21:40
Coup dur pour le Standard : la durée d'indisponibilité de Dennis Ayensa est connue

Coup dur pour le Standard : la durée d'indisponibilité de Dennis Ayensa est connue

13/08
4
Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

21:00
Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved